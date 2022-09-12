В России построят новую трассу за десятки миллиардов рублей

В России построят трассу в объезд Рублевки за 22,3 миллиарда рублей

В России решили построить новую трассу на западе Подмосковья и реконструировать дорогу на Рублевке. Трасса за десятки миллиардов рублей станет частью дублера МКАД и свяжет Одинцово, Рублево-Успенское, Можайское и Минское шоссе, сообщает «Коммерсант».

Учреждение Росавтодора «Центравтомагистраль» объявило тендеры на строительство десятикилометровой четырехполоскной дороги, которая свяжет Рублево-Успенское шоссе, Можайское шоссе и М-1 «Беларусь». Работы разделят на несколько этапов, общая сумма конкурсов составляет более 22,3 миллиарда рублей. Стройку планируют закончить к концу 2026 года.

В Федеральном дорожном агентстве отметили, что капиталоемкость проекта связана с необходимостью строительства большого количества искусственных сооружений. Речь идет о пяти мостах, четырех транспортных развязках, четырех путепроводах и эстакаде. На данный момент ведутся подготовительные работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций, выкупом земли, а также сносом строений и сооружений, попадающих в полосу отвода.

Ранее в сентябре в Подмосковье состоялось открытие первого участка скоростной трассы М-12 «Москва — Казань». С запуском движения по участку стало удобнее объезжать Ногинск. Новая дорога позволяет сэкономить около получаса времени независимо от направления движения.