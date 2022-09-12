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Санкции Запада стимулировали внутренний туризм в России

CSM: санкции Запада стимулировали развитие внутреннего туризма в России

Фото: Unsplash

Западные санкции против России поспособствовали развитию внутреннего туризма в стране. Об этом заявило американское издание The Christian Science Monitor (CSM).

В материале отмечается, что ограничения Запада стимулировали россиян открывать для себя новые места в стране. Туроператоры заявили об увеличении бронирований, включая такие традиционные направления, как речные круизы по Волге и санатории на песчаных пляжах Черного моря в Сочи и Краснодаре.

Туризм в России укрепляется, несмотря на жесткие санкции, которые действуют уже более полугода. Курс рубля сейчас сильный, уровень занятости и доходов граждан остается стабильным, а внутренняя транспортная сеть функционирует без перебоев. Издание отмечается, что крупнейшая в мире по площади Россия является отличным выбором для отдыха в одной стране.

Ранее в Китае понадеялись на скорое снятие ограничений для российских туристов. Об этом заявил председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

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Марина Совина
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