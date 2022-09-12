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Стали известны подробности о заброшенном доме Шатунова

Стали известны подробности о заброшенном доме Юрия Шатунова в Сочи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стали известны подробности о доме в Сочи, который принадлежал российскому певцу Юрию Шатунову. Солист поп-группы «Ласковый май» забросил особняк в поселке Барановка при жизни, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Шатунов решил не продавать двухэтажный дом, так как планировал вернуться в Сочи. Сейчас на территории особняка появились сорняки и ржавчина на воротах, рядом с которыми лежат цветы и игрушки от фанатов. Несмотря на состояние объекта, его стоимость оценивается в более чем 15 миллионов рублей.

Строители, работающие на соседнем участке, подтвердили, что за домом никто не смотрит. «Мы тут уже почти год работаем, ни разу не видели, чтобы к этому дому кто-то подъезжал. Ворота постоянно закрыты», — рассказали они.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в Москве на 49-м году жизни. Позже стало известно о многомиллионном наследстве певца. Помимо дома в Сочи, ему принадлежала однокомнатная квартира в Москве и особняк в Мюнхене, стоимость которого составляет 10 миллионов долларов.

Александра Качан
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