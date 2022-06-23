Стало известно о многомиллионном наследстве Юрия Шатунова

ОСН: недвижимость скончавшегося Юрия Шатунова оценили в несколько миллионов долларов

Бывший солист группы «Ласковый май», российский певец Юрий Шатунов, который недавно скончался в Москве, оставил после себя многомиллионное наследство. О недвижимости артиста рассказали в ОСН.

По данным источников, Шатунову принадлежала однокомнатная квартира на улице Кантемировская в Южном округе Москвы, которая досталась ему от государства после выпуска из детского дома. Однако последние 20 лет певец жил в Мюнхене — там у него был роскошный особняк с собственной музыкальной студией. Стоимость немецкого дома Шатунова оценили в 10 миллионов долларов (534,5 миллиона рублей).

Отмечается, что звезде 90-х принадлежала также квартира в Сочи, которую Шатунов получил от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в 2016 году. Речь идет о недвижимости площадью 60 квадратных метров с позолоченной итальянской мебелью и видом на море, Зимний театр и другие достопримечательности курорта. Однако, как стало известно KP.RU, это жилье певец продал незадолго до смерти. Сумма и дата сделки остались неизвестными.

По словам источников, Шатунов не оставил завещание, поэтому его имущество, включая солидный автопарк и счета в зарубежных банках, должно перейти детям — сыну Дэннису и дочери Эстелле.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июля в Москве на 49-м году жизни. Согласно предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Утверждается, что в момент смерти артист находился в машине скорой помощи.

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