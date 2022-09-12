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В европейской стране приучат мыться за пять минут

WSJ: в правительстве Нидерландов приучат мыться за пять минут

Фото: Pixabay

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Так, жительница общины Нордвейк Карла Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, однако ее молодой человек, который принимает холодный душ по полторы минуты, не мог понять такую расточительность, из-за чего купил ей пятиминутный песочный таймер.

При этом теперь убедить женщину и других подобных ей пытается и правительство Нидерландов. Кроме того, в одной из глав жителям раздают таймеры.

Россия уже пригрозила остановить поставки, если такой потолок введут, однако в этом случае перенаправить газовый поток будет некуда. При этом в Европе официальные лица выражают уверенность, что регион с помощью утвержденных мер экономии сможет пройти предстоящий зимний период.

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Марина Совина
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