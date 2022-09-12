WSJ: в правительстве Нидерландов приучат мыться за пять минут

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Так, жительница общины Нордвейк Карла Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, однако ее молодой человек, который принимает холодный душ по полторы минуты, не мог понять такую расточительность, из-за чего купил ей пятиминутный песочный таймер.

При этом теперь убедить женщину и других подобных ей пытается и правительство Нидерландов. Кроме того, в одной из глав жителям раздают таймеры.

Россия уже пригрозила остановить поставки, если такой потолок введут, однако в этом случае перенаправить газовый поток будет некуда. При этом в Европе официальные лица выражают уверенность, что регион с помощью утвержденных мер экономии сможет пройти предстоящий зимний период.