Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией

Milliyet: на борту судна Турции, по которому Греция открыла огонь, были иностранцы

Среди персонала судна, по которому греческой стороной был открыт преследующий огонь, были иностранцы, в частности граждане Азербайджана, Египта и Сомали, пострадавших нет. Об этом сообщила газета Milliyet, передает РИА Новости.

«Три гражданина Турции, шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали и пять граждан Азербайджана, всего 18 человек были на борту судна, они не пострадал», — указывает издание. Также добавляется, что сейчас в рамках указания прокурора Чанаккале начато расследование инцидента.

Один из членов персонала Ченгиз Улуч рассказал, что не получали каких-либо предупреждений с греческой стороны. «Они подошли к нам, не предупредив ни о чем. Они открыли огонь, когда мы не остановились», — сказал Улуч.

10 сентября Анкара обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала серьезного расследования инцидента. В Греции эти заявления назвали провокацией и указали, что судно не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители.