На скачках «Кубок Эльбруса» разыграли свыше трех миллионов рублей

На скаковом митинге «Кубок Эльбруса — 2022» к 100-летию Кабардино-Балкарии разыграли более трех миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Скачки прошли на нальчикском ипподроме. Главный приз скачек — кубок сравнения (своеобразный кубок чемпионов) был вручен за скачки на дистанцию 2,4 тысячи метров на лошадях трех лет и старше, чистокровной верховой породы.

Обладателями кубка стали скакун по кличке Акцент, мастер-жокей — Хамзат Улубаев, владелец и тренер Сулим Цыцаев. Призовой фонд — миллион рублей.

В скачках на приз в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики с призовым фондом в 450 тысяч рублей первое место завоевал гнедой жеребец Советник АО ХЗ «Нальчикский» под седлом мастер-жокея Хамзата Улубаева. Приз главы Кабардино-Балкарии на дистанции в две тысячи метров на лошадях трех лет и старше чистокровной верховой породы с призовым фондом миллион рублей выиграл Принц Роуз (мастер-жокей Тимур Сижажев, конезаводчик Вячеслав Вороков.

Кроме того, были разыграны призы Дружбы народов, «Золотая осень», СКФО (приз Буденного), в честь коннозаводчиков, ветеранов труда и тружеников АПК КБР.