Норвегия скептически отнеслась к введению потолка цен на газ

Премьер Норвегии Стере заявил о скептическом отношении Осло к введению потолка цен на газ

Норвегия скептически относится к введению потолка цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает издание TU.

«Мы скептически относимся к потолку цен на газ. Это никак не решит фундаментальную проблему, а именно то, что в Европе слишком мало газа», – сказал он во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен.

Политик обратил внимание, что сейчас Осло поставляет европейским странам на восемь процентов больше газа, чем до февраля этого года.

Ранее министры энергетики Евросоюза (ЕС) разошлись во мнениях по вопросу введения потолка цен на российский трубопроводный газ. При этом европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон добавила, что окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов на следующей неделе.