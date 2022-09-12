Полицейские сломали руку пожилой россиянке во время задержания и попали на видео

Baza опубликовала видео жесткого задержания пенсионерки на вокзале в Нижнем Новгороде

Полицейские сломали руку пенсионерке во время задержания на вокзале в Нижнем Новгороде. Видео с места опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На появившихся кадрах видно, как пожилая россиянка спорит с сотрудниками полиции. Женщина кричит и требует отдать ей чемодан. В какой-то момент она дотрагивается до одного из правоохранителей. Тот в ответ заламывает ей руку.

Позже пожилая россиянка объяснила, что вместе с супругом оставила чемоданы в камере хранения. По словам женщины, забрать вещи ей не дали сотрудники полиции. Пенсионерка не стала отрицать, что в тот момент она была нетрезвая и грубила правоохранителям.

Задержанная добавила, что всю ночь ей не давали вызвать медиков, хотя рука просто болталась. Кроме того, по словам россиянки, ее не выпускали в туалет.

Россиянка намерена наказать нижегородских полицейских — она написала на них заявление.

Ранее сообщалось, что в Воронеже охранники торгового центра приковали наручниками пожилую женщину к дверям магазина.