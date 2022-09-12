Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной

В Подольске после массовой драки три российских подростка получили ножевые ранения

Фото: Екатерина Якель / Lenta.ru

В Подольске три подростка попали в больницу после массовой драки с участием 12 человек. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, побоище произошло возле одно из магазинов на улице Филиппова. В конфликте принимали участие две группы по шесть подростков в каждой. В ходе драки некоторые взялись за ножи, из-за поножовщины два 16-летних и один 17-летний российский подросток получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

2 сентября сообщалось, что в Волгограде осудят 17-летнего подростка за нападение с ножом на 18-летнего друга в бане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
Сербия выступила против вступления в ЕС
В ДНР назвали место проведения трибунала над украинскими военными
Блогерша Блиновская рассказала об отношениях с Собчак после интервью
Перечислены регионы мира с жильем по цене квартиры в Москве
Раскрыта связь регулярных тренировок и профилактики рака груди
Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной
Названы последствия использования угля для получения энергии в Европе
Меган Маркл в траурном наряде обвинили в подражании Кейт Миддлтон
Бари Алибасов попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.