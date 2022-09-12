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Врач обозначил границы нормальной температуры тела

Терапевт Алешечкин рассказал об опасности колебаний температуры тела

Фото: Pixabay

Заведующий отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, терапевт Евгений Алешечкин в беседе с Ura.ru рассказал об опасности колебаний температуры тела и обозначил границы ее нормы для человека.

«Колебания температуры тела на 0,5 градуса в течение дня могут быть нормой, а повышение на 2-3 градуса — признаком серьезного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры на несколько градусов должно привлечь ваше внимание», — предупредил специалист.

Врач добавил, что вопреки распространенному мнению о том, что нормальной температурой тела является значение в 36,6 градуса, разброс нормы находится в рамках 35,7-37,3 градуса. При этом он подчеркнул, что постоянно повышенная температура в пределах 37 градусов может быть как одним из вариантов нормы, так и свидетельством наличия инфекционных заболеваний или заболеваний эндокринной системы.

Ранее врач-иммунолог, педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности отказа от жаропонижающих препаратов при высокой температуре. Специалист заявил, что жар у детей может вызвать судороги.

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Марина Совина
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