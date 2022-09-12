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Россияне массово перестали ездить в Европу

АТОР: турпоток из России в Европу летом 2022 года сократился на 90-95 процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Летом 2022 года россияне массово перестали ездить в европейские страны, по сравнению с аналогичными периодом за 2019 год турпоток из РФ в Европу сократился в среднем на 90–95 процентов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что за первое полугодие 2019 года европейские страны посетили восемь миллионов российских путешественников, в то время как за аналогичный период 2022 года в Европу отправились 1,2 миллиона россиян — то есть на 85 процентов меньше.

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По данным АТОР, указанные цифры включают в себя не только туристические визиты. «Это количество визитов со всеми целями (от работы и учебы до частных визитов к родственникам)», — подчеркнули в ассоциации.

Аналитики АТОР считают, что летом за счет традиционно высокого спроса на пляжный отдых падение количества поездок в европейские страны могло достигнуть 90–95 процентов.

Отмечается, что путешественники, которые все же решили провести летний отпуск в странах Европейского союза, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого класса, а сами поездки в основном организовывали через туроператоров.

Так, в топ самых популярных стран Европы у организованных туристов летом 2022 года вошли Испания, Италия, Франция и Греция. Лидером оказалась последняя. Именно эта курортная страна отличалась более низкими ценами и лояльной визовой политикой.

Ранее в августе сообщалось, что на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за обострения ситуация на Украине, россияне массово отказались от путешествий в Европу летом 2022 года. Количество заявок на туры в европейские страны оценивалось как единичное относительно объемов бронирования за аналогичный период в 2021 и 2019 годах.

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Фариза Бацазова
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