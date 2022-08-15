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Россияне массово отказались от путешествий в Европу по одной причине

Туроператоры сообщили, что число заявок на туры в Европу оценивается как единичное

Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россияне массово отказались от путешествий в Европу летом 2022 года — эксперты туротрасли сообщили о заметном сокращении туропотока из России на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в пресс-службе туроператора Tez Tour рассказали, что в настоящее время число заявок на туры в европейские страны оценивается как единичное относительно объемов бронирования за аналогичный период в 2021 и 2019 годах. По мнению экспертов, одной из основных причин падения спроса стала сложность с получением виз, а также сокращение авиаперевозки и связанная с ней высокая стоимость авиабилетов.

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«Подорожание, в свою очередь, вызвано увеличением времени полета и колебаниями курса валют. Так как вместо следования прямым маршрутом россиянам теперь приходится выбирать перелеты со стыковкой, а основными пересадочными хабами являются Стамбул и Дубай, цены на данных направлениях не просто растут, а на отдельные даты даже зашкаливают», — пояснили в компании, добавив, что самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян в летний период стали Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Венесуэла.

Ранее аналитики назвали авианаправления России с самыми подешевевшими билетами на август — снижение цен составило от 14 до 54 процентов. Так, больше всего (на 54 процента) подешевел проезд из Москвы в Анадырь — если в августе 2021 года средний чек на проездные документы составлял 39,5 тысячи рублей, то в 2022-м — 18,1 тысячи.

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Валентина Процкова
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