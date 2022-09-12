Россиянка вышла замуж за турка и рассказала о любви мужа к водке

Россиянка рассказала, как познакомилась с охранником в Турции и вышла за него замуж

Россиянка из Сургута вышла замуж за турка и рассказала о любви мужа к русским праздникам и водке. Своей историей любви девушка поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Со своим избранником Арина из Сургута познакомилась восемь лет назад. После неудачного брака девушка решилась на летнюю «перезагрузку» и вместе с родственниками отправилась на отдых в Анталью. Первую неделю туристы посещали различные экскурсии и ходили по магазинам. Один из вечеров отдыхающим удалось провести в отеле, и они отправились в бар.

Там девушка познакомилась с местным охранником. «Весь остаток отпуска он не давал мне прохода, сопровождал взглядами и пытался завязать разговор, — подчеркнула туристка. — Правда, его знаний русского с трудом хватило на то, чтобы сделать мне комплимент про красивые глаза».

Перед возвращением девушки на родину, турок попросил у нее контакты, чтобы общаться по скайпу. Спустя некоторое время он начал учить русский язык и активно его практиковать. По словам россиянки, звонков и переписок стало значительно больше, поэтому, когда в августе ее подруга предложила снова поехать в Турцию компанией, она уже знала, в какой отель нужно ехать. Девушка рассказала, что в турецком аэропорту ее встречали на машине и с цветами. «Каждой — мне, подруге, ее дочери и нашим мамам — досталось по большому букету свежих роз, — поделилась Арина. — Это растопило мое сердце окончательно».

В этой поездке пара начала встречаться, а в конце осени возлюбленный Арины прилетел в Сургут знакомиться с ее отцом, а уже на Новый год в Анталье сделал ей предложение. Свадьбу пара сыграла через полгода в Турции. Россиянка получила местное гражданство — тем не менее, турецкий язык она до сих пор не выучила, поэтому с супругом общается на русском.

По мнению Арины, за эти годы ее муж стал больше русским, чем турком. Он крайне уважительно относится к православию и русским традициям. Больше всего ему нравится праздновать Новый год. Более того, россиянка добавила, что ее турецкий супруг любит русскую кухню и обожает водку. Как «настоящий сибиряк» он лечится ею от простуды.

Ранее в сентябре россиянка рассказала о причинах развода с мужем-испанцем и местном менталитете. По словам девушки, злую шутку в их отношениях сыграла борьба за равноправие.