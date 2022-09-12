Россиянка вышла замуж за европейца после отпуска и поделилась разочарованием

Переехавшая в Испанию россиянка заявила, что борьба за равноправие «сыграла злую шутку»

Российская путешественница, вышедшая замуж за жителя Испании, рассказала о причинах развода и местном менталитете. Своей историей девушка поделилась в интервью с «Лентой.ру».

Так, по словам россиянки, она познакомилась с европейцем, когда проводила отпуск в Испании. Девушка не рассчитывала на серьезный роман с иностранцем и переезд в другую страну, однако спустя два года отношений на расстоянии пара поженилась.

Когда автор материала переехала в Испанию, начались первые разочарования, поскольку их уклад жизни значительно отличался от российского. «В Испании женщины так долго и отчаянно боролись за равноправие, что это сыграло с ними злую шутку. Муж ждал, что я быстро выйду на работу, хоть кассиром, и стану зарабатывать, как он. А мне было нужно время», — поделилась россиянка.

Также эмигрантка очень скучала по семейным посиделкам и встречам с друзьями. «К сожалению, испанцы утратили это культуру — все это время мы встречались только с его мамой или сестрой», — пояснила она.

Она добавила, что у них с супругом была ипотека, хотя по документам это была квартира его матери. Когда они закрыли все платежи, свекровь потребовала, чтобы они продолжали давать ей деньги в виде арендной платы. «Это окончательно нас разделило: он был не против, а я смириться с этим не смогла, тем более, что жилье меня совсем не устраивало», — уточнила девушка.

Россиянка начала искать более подходящую квартиру и наконец получила должность, которую хотела, но на следующий день ее муж предложил разъехаться. В конце концов пара развелась, и девушка вернулась в Россию. «Время позволило мне понять, как сильно все эти годы мне не хватало семьи и друзей рядом. Это помогло окончательно отпустить и принять ситуацию», — заключила она.

В августе другая российская путешественница, объехавшая Европу на автобусе, рассказала об отношении местных к туристам из России. Девушка ехала из Москвы в Мюнхен через Минск. По ее словам, она не сталкивалась с конфликтами по дороге в Германию и в основном с россиянами все общались миролюбиво.