Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, союзные силы благополучно выполняют задачи в районе Артемовска.
«Это Артемовское направление, для нас оно является достаточно важным, и сейчас наши подразделения тоже достигли определенного успеха», — пояснил глава ДНР.
Однако Пушилин не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Он отметил, что противник внимательно следит за поступающей с фронта информацией, в том числе за российским телевидением.
Город Артемовск является важным транспортным узлом, находящийся на подконтрольной Украине территории ДНР.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана.