Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин: союзные силы благополучно выполняют задачи в районе Артемовска

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, союзные силы благополучно выполняют задачи в районе Артемовска.

«Это Артемовское направление, для нас оно является достаточно важным, и сейчас наши подразделения тоже достигли определенного успеха», — пояснил глава ДНР.

Однако Пушилин не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Он отметил, что противник внимательно следит за поступающей с фронта информацией, в том числе за российским телевидением.

Город Артемовск является важным транспортным узлом, находящийся на подконтрольной Украине территории ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана.