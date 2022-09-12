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Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин: союзные силы благополучно выполняют задачи в районе Артемовска
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, союзные силы благополучно выполняют задачи в районе Артемовска.

«Это Артемовское направление, для нас оно является достаточно важным, и сейчас наши подразделения тоже достигли определенного успеха», — пояснил глава ДНР.

Однако Пушилин не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Он отметил, что противник внимательно следит за поступающей с фронта информацией, в том числе за российским телевидением.

Город Артемовск является важным транспортным узлом, находящийся на подконтрольной Украине территории ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана.

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Татьяна Антоненко
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