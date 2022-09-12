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Сербия выступила против вступления в ЕС

Президент Вучич: Сербия против вступления в ЕС из-за лицемерной позиции Запада по Украине

Фото: Michael Kappeler / globallookpress.com

Граждане Сербии выступают против вступления в Евросоюз. Одной из причин такой позиции является лицемерный подход Запада к событиям на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

«Я представляю страну, которая находится на европейском пути, не откажется от него, но в которой ЕС наименее популярна. Если бы сегодня был референдум в Сербии о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы "нет"», — заявил сербский президент.

По словам Вучича, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с Вашингтоном. Однако Белград собирается сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО. Такая позиция не устраивает Запад.

Ранее Вучич рассказал, что страны Евросоюза и США требуют от Сербии выбирать между Россией и Западом.

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Татьяна Антоненко
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