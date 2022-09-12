В Китае сочли важным заявление Путина о США

Global Times: президент России Путин выступил с важным заявлением о гегемонии США

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением о гегемонии США. На это указал обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэнь.

Суть речи российского лидера заключалась в утверждении, что ни одна страна не может изолировать Россию, поскольку доминирование США в мировой политике идет на убыль, объяснил эксперт. Он согласился с этим заявлением, указав на формирующийся крупнейший промышленно-производственный пояс на Дальнем Востоке, общий объем экспорта в котором уже превысил этот же показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых.

«Следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток», — уверен Ван.

Ранее в Китае указали на провал экономической войны Запада с Россией. «Запад может и дальше утверждать, что его санкции работают, но все больше фактов говорят об обратном», — отмечала Global Times.