Туроператоры прекратили оформлять шенгенские визы россиянам в ряд стран ЕС

АТОР: Финляндия требует личного присутствия заявителя при подаче документов на визы

Из-за отмены действия упрощенного визового режима с Евросоюзом туроператоры прекратили оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в настоящий момент только Финляндия заявила о необходимости личного присутствия заявителя при подаче документов. «Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем не много. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем», — заявила она.

При этом представители компании «Интурист» отметили, что личное присутствие также требуется для оформления виз в Грецию. Раньше путешественники могли подать документы через аккредитованного туроператора, сейчас туристам необходимо самостоятельно записываться в визовый центр — в настоящий момент турфирмы только оказывают поддержку в данном вопросе.

Туроператоры также отметили заметное снижение интереса россиян к поездкам в Европу — если раньше на курортах Испании, Италии и Греции отдыхали десятки тысяч граждан РФ, то сейчас это число сократилось до нескольких сотен.

Ранее, 12 сентября, перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме Евросоюза и России, которое вступило в силу в 2007 году. Теперь рассмотрение заявок от граждан России на визы в Евросоюз с туристическими целями будет осуществляться в неприоритетном режиме.