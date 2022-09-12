В ЦИК раскрыли предварительные итоги выборов глав регионов

В ЦИК сообщили, что действующие главы регионов остаются на своих постах по итогам выборов

Действующие главы 14 регионов или временно исполняющие их обязанности остаются на своих постах по результатам обработки от 98 до 100 процентов протоколов. Об этом следует из данных на экранах в информационном центре ЦИК России.

Согласно информации ЦИК, должности сохранили глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Удмуртии Александр Бречалов, врио губернатора Томской области Владимир Мазур, глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Владимирской области Александр Авдеев, а также врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, врио главы Кировской области Александр Соколов, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, врио главы Рязанской области Павел Малков и врио главы Ярославской области Михаил Евраев.

В Саратовской области подсчет голосов в настоящее время не закончили. Там к 9:20 по московскому времени побеждает врио главы региона Роман Бусаргин. Он набрал 72,39 процента голосов по результатам обработки 98,99 процента протоколов.

В рамках единого дня голосования в период с 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 субъектах. Прямым голосованием должны быть избраны 14 губернаторов, в также депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров.