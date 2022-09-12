Поставлены под сомнение методы поиска водных миров

Science: в Университете Ла-Лагуны поставили под сомнение методы поиска водных миров

Команда ученых из Института астрофизики Канарских островов и Университета Ла-Лагуны поставила под сомнение существующие методы поиска водных миров. Выводы исследования описаны в журнале Science.

Специалисты предполагают, что гораздо большее количество планет во Вселенной могут содержать воду, хоть внешне и выглядят совершенно сухими и скалистыми. Для этого они изучили группу планет, вращающихся вокруг звезды М-карлика. Плотность большинства из них показывает, что они слишком легкие для своих размеров, чтобы целиком состоять из каменных пород. Однако эти планеты находятся настолько близко к светилам, что любая вода на поверхности может существовать в газовой фазе, что увеличит их радиус, что также не подтверждается в исследовании.

Ученые считают, что многие из этих миров содержат воду, но она находится под поверхностью, подобно спутнику Юпитера Европе, где, предположительно, существуют подземные океаны. Подтверждение этой теории специалисты хотят проверить с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

В марте 2021 года сотрудники Гарвардского университета объяснили, что до возникновения жизни Земля представляла собой полностью покрытую океаном планету, но со временем он был поглощен мантией.