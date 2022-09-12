Появилось видео входа американских наемников ВСУ в Изюм

Воюющие на стороне ВСУ американские наемники сняли на видео момент входа в Изюм

Американские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сняли на видео момент входа в город Изюм. Ролик появился в Telegram-канале «Политика Страны».

На видео, изначально опубликованном в TikTok, люди в форме и с оружием стоят на фоне стелы с надписью «Изюм». «Добро пожаловать в Изюм», — говорит один из них на английском языке.

10 сентября стало известно, что российские подразделения были вынуждены покинуть Изюм, российские войска отошли за реку Оскол. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.