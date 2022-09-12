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Раскрыты подробности убийства 14-летней российской школьницы

Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы в Ростовской области

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Красносулинский суд Ростовской области арестовал на один месяц и 30 суток Юрия Цыбулько, обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия была избрана 10 сентября. В материалах дела раскрыты подробности совершенного мужчиной преступления. Цыбулько обернул вокруг шеи девочки веревку и задушил ее. Чтобы замести следы убийства, он закопал тело в лесу.

Утром 7 сентября девочка ушла из дома в школу, но домой не вернулась. Ее нашли убитой через два дня По подозрению в убийстве был задержан 34-летний житель села Прохоровка Красносулинского района. Мужчина ранее был судим за кражу, грабеж и покушение на убийство.

По данным следствия, 7 сентября Цыбулько увидел девочку, которая шла мимо его дома в школу. Он заговорил с ней, затем предложил покатать на своей машине и увез в лес. Там он убил ее, сообщила «Ленте.ру» представитель ростовского управления Следственного комитета России Анна Терземан.

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Любовь Ширижик
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