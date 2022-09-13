Двигатель самолета упал на частный дом и напугал его жителей

Часть двигателя самолета Boeing 747 Air Atlanta упала на крышу частного дома в Бельгии

Часть двигателя самолета Boeing 747 авиакомпании Air Atlanta упала на территорию частного дома в Бельгии и напугала его жителей. Об этом сообщает Canada Express News.

Луи Демаре (Louis Demaret) и его жена Адела (Adela), живущие в бельгийской коммуне Варем, рассказали, что упавшая часть массивной детали пробила крышу их гаража. Позже супружеская пара обнаружила еще одну часть самолета возле подъездной дорожки.

По словам Демаре, он находился в спальне, когда услышал звук пролетающего над домом самолета. Через несколько секунд раздался оглушительный грохот. Мужчина не сразу понял, что произошло. «Я думал, что началась гроза, потому что из нашего окна ничего не было видно, — заявил он. — Только утром мы обнаружили часть [двигателя] и повреждения».

Выяснилось, что оторвавшийся капот одного из двигателей принадлежал самолету, выполнявшему рейс исландской авиакомпанией Air Atlanta в международный аэропорт Мальты. Инцидент произошел вскоре после взлета воздушного судна. Но, несмотря на это, полет на Мальту продолжился, никто из пассажиров рейса не пострадал.

Из-за повреждения крыши гаража супруги вызвали экстренные службы, а их район был оцеплен пожарной командой. Отмечается, что в настоящее время пара ожидает визита Группы по расследованию авиационных происшествий (AAIU) для дальнейшего выяснения ситуации.

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