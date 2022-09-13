Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Двигатель самолета упал на частный дом и напугал его жителей

Часть двигателя самолета Boeing 747 Air Atlanta упала на крышу частного дома в Бельгии

Фото: Canada Express News

Часть двигателя самолета Boeing 747 авиакомпании Air Atlanta упала на территорию частного дома в Бельгии и напугала его жителей. Об этом сообщает Canada Express News.

Луи Демаре (Louis Demaret) и его жена Адела (Adela), живущие в бельгийской коммуне Варем, рассказали, что упавшая часть массивной детали пробила крышу их гаража. Позже супружеская пара обнаружила еще одну часть самолета возле подъездной дорожки.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021

По словам Демаре, он находился в спальне, когда услышал звук пролетающего над домом самолета. Через несколько секунд раздался оглушительный грохот. Мужчина не сразу понял, что произошло. «Я думал, что началась гроза, потому что из нашего окна ничего не было видно, — заявил он. — Только утром мы обнаружили часть [двигателя] и повреждения».

Выяснилось, что оторвавшийся капот одного из двигателей принадлежал самолету, выполнявшему рейс исландской авиакомпанией Air Atlanta в международный аэропорт Мальты. Инцидент произошел вскоре после взлета воздушного судна. Но, несмотря на это, полет на Мальту продолжился, никто из пассажиров рейса не пострадал.

Из-за повреждения крыши гаража супруги вызвали экстренные службы, а их район был оцеплен пожарной командой. Отмечается, что в настоящее время пара ожидает визита Группы по расследованию авиационных происшествий (AAIU) для дальнейшего выяснения ситуации.

Ранее в июле в Калифорнии легкомоторный самолет с одним человеком на борту упал в океан на глазах десятков отдыхающих. На помощь пилоту бросились спасатели и доставили его на берег. У пострадавшего был небольшой порез на голове. Несмотря на отсутствие видимых травм, мужчину госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Российские госкомпании бросились закупать дорожающие из-за санкций товары
Исследован механизм передачи изображения от глаза к мозгу
В Энергодаре решили подготовиться к «мероприятиям» украинских войск
В Кремле заявили о праве людей на критику властей
Российская авиация в воздушному бою уничтожила украинский вертолет Ми-8
ОДКБ приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана
Названы главные ошибки при выборе женского белья
Кремль связал результаты выборов с поддержкой россиянами спецоперации
Лавров назвал беспрецедентным характер гибридной войны Запада против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.