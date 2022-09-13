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Памятник вратарю в Москве сравнили со скандальной «Аленкой»

Памятник хоккейному вратарю в «Парке Легенд» в Москве сравнили с «Аленкой» в Нововоронеже
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Фото: Telegram-канал «Конек Оккама»

В Москве перед Музеем хоккейной славы в «Парке Легенд» рядом с метро «Автозаводская» установили памятник хоккейному вратарю. Новая статуя вызвала неоднозначную реакцию у жителей города и пользователей сети, сообщает Москвич Mag.

Речь идет о скульптуре, которую создало ЗАО «Курганстальмост» и подарило президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку в честь его 70-летия. Россиянам изваяние показалось непропорциональным и пугающим. Некоторые сравнили статую со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа, а другим она напомнила Ганнибала Лектера.

«Ладно маска, с пропорциями что? С ногами что творится? Там локомотив проедет. Сидит практически в нижней позиции, но голова выше планки ворот», — прокомментировал один из пользователей сети.

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Однако самому Третьяку памятник показался удачным. «Как говорят в сфере искусства, это собирательный образ вратаря. Художник изобразил спортсмена-хоккеиста в соответствии со своим восприятием мира. Могу сказать, что статуя — интересный пример скульптурного искусства. Очевидно, что образ навеян голкиперами 60-70-х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен. Но я бы попросил всех болельщиков и любителей хоккея не сравнивать эту статую с конкретными вратарями той эпохи. Мне статуя вратаря понравилась», — заявил бывший спортсмен в беседе с Sports.ru.

Ранее с нововоронежской «Аленкой» сравнили памятник «Мама и ребенок» во Владивостоке. Скульптура выполнена в виде женщины, одетой в легкое платье, которая держит ребенка с морской фуражкой на голове. Жителям города памятник показался вульгарным и неуместным.

Нина Ташевская
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