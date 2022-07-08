Скульптуру матери и ребенка в России сравнили с «Аленкой»

«Газета.Ru»: памятник «Мама и ребенок» во Владивостоке сравнили с «Аленкой» в Нововоронеже

Во Владивостоке установили новую скульптуру под названием «Мама и ребенок», посвященную матерям и детям, которые ждут возращения отца. Однако россияне сравнили монумент со скандальным памятником Аленке в городе Нововоронеж, сообщает «Газета.Ru».

Новая скульптура выполнена в виде женщины, одетой в легкое платье, которая держит ребенка с морской фуражкой на голове. Инициатива установки памятника принадлежит депутату Законодательного собрания Приморского края Любови Терендиной. Таким образом она хотела привлечь внимание к подвигу женщин, которые остаются с детьми, пока их мужья находятся на службе. Открытие монумента из-за погодных условий перенесли с 8 на 31 июля.

Памятник вызвал неоднозначную реакцию горожан, которые раскритиковали его в соцсети «ВКонтакте». «Какие страшные! А одеты, ужас! Достойное повторение Аленки!» — написала одна из пользовательниц сети. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, почему в работе не изобразили отца, а другие предположили, что объект связан с эротической фантазией автора.

Памятник Аленке открыли в декабре 2020 года в Нововоронеже. Тогда местные жители раскритиковали монумент, назвали его «памятником Русской Смерти» и призвали снести. Из-за общественного резонанса в январе 2021-го фигуру решили продать на аукционе. В июле 2022-го на месте старого памятника открыли новый.