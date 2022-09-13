Азербайджан и США обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

МИД Азербайджана: США обеспокоены обострением на армяно-азербайджанской границе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид в рамках телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал американского дипломата о «широкомасштабных провокациях» армянской армии на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах предотвращения «военных угроз территориальной целостности и суверенитету» страны, отмечается в заявлении МИД.

Также в азербайджанском ведомстве отметили, что Донфрид выразила обеспокоенность по поводу растущей напряженности и военных столкновений в регионе и призвала к немедленному прекращению военных действий.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. Армения заявила об артиллерийских ударах со стороны Азербайджана по гражданской инфраструктуре.