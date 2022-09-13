В Армении заявили о десяти раненых из-за обострения на границе с Азербайджаном

В медцентр армянского Мартуни доставили 10 раненых при обстреле на границе с Азербайджаном

Десять армянских раненых доставили в медицинский центр города Мартуни после начала обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

«Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи. Четырех из них перевезли в Ереван, им нужна была профильная помощь. Состояние оставшихся - удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также заявило о жертвах среди личного состава. Ереван обратился за помощью к Москве.