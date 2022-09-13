Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Армении заявили о десяти раненых из-за обострения на границе с Азербайджаном

В медцентр армянского Мартуни доставили 10 раненых при обстреле на границе с Азербайджаном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aziz Karimov / Reuters

Десять армянских раненых доставили в медицинский центр города Мартуни после начала обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

«Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи. Четырех из них перевезли в Ереван, им нужна была профильная помощь. Состояние оставшихся - удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также заявило о жертвах среди личного состава. Ереван обратился за помощью к Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене
В Харькове вновь пропал свет
Двое российских детей утонули в реке
Азербайджан и США обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе
В Брянской области неизвестные взорвали опоры ЛЭП у железной дороги
Рэпера PnB Rock застрелили в Лос-Анджелесе
Определены города России с подорожавшей «вторичкой»
Полицейские отговорили девушку от смертельно опасного прыжка с моста
Анастасия Решетова показала лицо без макияжа и фильтров
Роналду отказался от зарплаты в 240 миллионов евро в год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.