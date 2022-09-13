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В Кабардино-Балкарии открылся Центр уличного баскетбола

Центр уличного баскетбола открылся в столице Кабардино-Балкарии Нальчике

Фото: пресс-служба главы и правительства КБР

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике открылся Центр уличного баскетбола международного уровня. Об этом сообщает ТАСС.

В нем смогут бесплатно заниматься любители и профессионалы. «Сегодня в Нальчике открылся Центр уличного баскетбола, о [его] строительстве мы говорили с председателем ПАО "Промсвязьбанк" Петром Фрадковым в июне текущего года во время нашей встречи на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Современный спортивный социально значимый проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между КБР и Промсвязьбанком», —рассказал глава КБР Казбек Коков.

На территории площадью четыре тысячи квадратных метров расположены баскетбольная и стритбольная площадки, пространство для воркаута, оборудованное тренажерами, трибуны. В качестве покрытия игровых площадок использован современный экологичный износостойкий всепогодный материал.

Отмечается, что подобные центры уличного баскетбола уже действуют в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Ижевске.

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Варвара Кошечкина
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