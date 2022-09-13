Назван новый «лучший друг» России и Китая

FP: КНДР решила стать «лучшим другом» России и Китая и отказаться от сближения с США

Власти Северной Кореи постепенно отстраняются от западных стран и, в частности, США, предпочитая статус «лучшего друга» России и Китая. С таким мнением выступил колумнист издания Foreign Policy Майк Чиной.

Автор FP подчеркнул, что в последнее время все больше внимания обращают на сближение Москвы и Пекина, хотя не менее важно решение Пхеньяна присоединиться к ним. Чиной напомнил об официальных обращениях властей КНДР к российским и китайским коллегам по случаю тех или иных памятных дат: в каждом из документов Пхеньян настаивал на том, чтобы продолжать сотрудничество и дальше. «Риторика в обоих случаях примечательна. Это первый случай, когда Пхеньян использовал фразу "стратегическое и тактическое" сотрудничество для описания своих отношений в сфере безопасности с Москвой и Пекином», — пояснил автор.

Он назвал и другую причину, по которой можно говорить о сближении трех сторон, — это отказ Северной Кореи идти на ядерную сделку с США и охлаждение отношений между сторонами в целом. «Поскольку Вашингтон стремится укрепить свои собственные альянсы в Азии по мере ухудшения отношений с Москвой и Пекином, неудивительно, что обе страны будут стремиться задействовать Северную Корею в качестве еще более активного стратегического актива, чтобы бросить вызов американским позициям в Тихом океане», — заявил он.

Как полагает Чиной, власти КНДР не собираются отказываться от дальнейшего вооружения. Напротив, эксперт допускает, что страна будет развивать сотрудничество с Россией и Китаем именно на оружейном поприще, поставляя им технику.

Сообщения о том, что КНДР якобы поставляет России вооружения, появлялись и раньше в ряде западных СМИ, однако Москва опровергала их.