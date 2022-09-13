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Спорт

Игрок КХЛ установил уникальный рекорд

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков первым в КХЛ достиг отметки в 900 матчей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков первым в истории в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достиг отметки в 900 сыгранных матчей. Статистика игрока опубликована на официальном сайте лиги.

Уникальный рекорд 36-летний Бирюков установил 12 сентября в матче против «Спартака». Хоккеист провел на льду 11 минут 43 секунды, не совершив результативных действий.

На втором месте по количеству игр в КХЛ остается нападающий «Ак-Барса» Вадим Шипачев. Он провел в лиге 832 матча. Третий — Данис Зарипов, также выступающий за казанцев. В его активе 802 игры.

Евгений Бирюков играет в лиге с момента ее основания. Защитник выступал за «Металлург» (779 матчей) и «Салават Юлаев» (121). За 15 сезонов он забросил 23 шайбы и отдал 118 передач, набрав 141 очко по системе «гол плюс пас».

Ксения Курашкина
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