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В Общественной палате России заявили о провокации в Изюме по аналогии с Бучей

Член ОП РФ Александр Малькевич: в Изюме хотят устроить провокацию, как в Буче
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В социальных сетях начали активно распространяться ложные сообщения о том, что в Изюме якобы хотят сделать провокацию как в Буче и что там уже убиты тысячи людей. Об этом рассказал член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич, передает ТАСС. Он также заявил, что история, аналогичная той, что была в Буче, «обречена на провал».

По словам Малькевича, сейчас в сети «раскручивается Буча 2.0». О том, что уже убиты тысячи человек, сообщается пабликах. «Пока это единичные сообщения со ссылкой на некоего "советника" Максима Стрельникова, но, поверьте мне, скоро таких постов станет все больше», — подметил российский чиновник и сказал, что такие сведения быстро распространятся по западным СМИ.

Малькевич напомнил, что ранее применялась аналогичная тактика: тогда в СМИ Украины и Запада появились кадры с телами убитых, лежащих на улицах Бучи. В произошедшем обвинили российскую сторону. Минобороны России, в свою очередь, опровергло данные и заявило о провокации. В оборонном ведомстве также обратили внимание на то, что военные полностью оставили Бучу еще в конце марта, а первые снимки с погибшими стали появляться лишь на четвертый день после приезда в город СБУ и телевидения Украины.

В заключение член ОП сказал, что «новому мировому скандалу не состояться». «Из Изюма в Россию шел большой поток беженцев. Люди спасались от нацистов и бежали к нам в страну. Могу сказать за каждого из них — все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было», — отметил Малькевич.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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