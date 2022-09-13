Медведь ворвался на детский день рождения, съел кексы и попал на видео

В США медведь ворвался на детский праздник и съел кексы с кремом

В Коннектикуте, США, медведь ворвался на детский праздник, съел кексы и ушел с перепачканной кремом мордой. Инцидент попал на видео, сообщает Insider.

Рауф и Лора Маджидиан праздновали день рождения своего двухлетнего сына на заднем дворе своего дома. Они сервировали стол прямо на улице: там была хлебная корзина, банки с газировкой и этажерка с маленькими кексами.

Еда привлекла неожиданного гостя — черного медведя, который вышел из леса, подошел к столу и незамедлительно приступил к трапезе. На снятых очевидцем кадрах видно, как зверь угощается сладостями, а затем уходит восвояси с испачканной глазурью мордой.

По словам Лоры Маджидиан, увидев медведя, гости испугались и разбежались в разные стороны. Кто-то спрятался в доме, кто-то в гараже. Она добавила, что хищника вовсе не интересовали люди, и он не выглядел агрессивным. Все внимание зверя было сосредоточено на выпечке.

Ранее сообщалось, что в американском городе Траки, штат Калифорния, медведь пробрался в дом и напугал двух подростков. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как медведь идет на кухню, открывает холодильник, обнюхивает его и берет несколько кусочков мяса, два ведра мороженого и крекеры, затем проходит в гостиную и устраивает там пир.