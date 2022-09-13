Китайский конкурент Boeing приготовился получить лицензии на первый самолет

Bloomberg: китайский самолет-аналог Boeing будет сертифицирован 19 сентября

Среднемагистральный пассажирский самолет С919 производства китайской компании Commercial Aircraft Corp. of China (Сomac) может получить сертификат летной годности уже 19 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Лайнеры рекламируются как конкуренты мировым лидерам в авиапромышленности: американской Boeing и французской Airbus, отмечает агентство.

Bloomberg со ссылкой на данные портала по отслеживанию полетов FlightRadar пишет, что два С919 приземлились поздно вечером во вторник по местному времени в крупнейшем аэропорту Пекина. Работа над проектом Сomac С919 началась 14 лет назад, а первый испытательный полет состоялся в 2017 году. Из-за сложностей с сертификацией Сomac пропустил дату поставки первых самолетов заказчикам в 2021 году. Теперь же выдача разрешений властями Китая наконец-то откроет С919 путь на рынок коммерческих перевозок, указывает агентство.

Первым эксплуатантом этой модели станет China Eastern Airlines Corp., которая вместо трех самолетов в этом году получит пока только один. В то же время Сomac имеет заказы на большое число таких самолетов от разных китайских авиакомпаний как с точным временем доставки, так и с плавающей датой.

В июле 2021 года Financial Times уже сообщали, что С919 вскоре должен получить сертификат летной годности, но этого тогда так и не произошло. Вместе с тем глава Airbus Гийом Фори отмечал успехи компании Сomac и прогнозировал, что к концу года на мировом рынке авиапроизводителей будет уже три крупных игрока, а не два, как сейчас. Если учитывать, что в ближайшие 20 лет китайским авиакомпаниям может понадобиться около девяти тысяч новых самолетов, Сomac может быть обеспечена необходимым числом заказов.

Год назад также сообщалось о начале сборки первого образца российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, но в июне стало известно о планах России выйти из этого проекта, так как ее не устраивали темпы разработки. Первый же российский среднемагистральный самолет MC-21 должен поступить в авиапарк «Аэрофлота» «в ближайшее время», говорил в июле министр транспорта страны Виталий Савельев.