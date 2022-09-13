Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китайский конкурент Boeing приготовился получить лицензии на первый самолет

Bloomberg: китайский самолет-аналог Boeing будет сертифицирован 19 сентября

Фото: China Daily / Reuters

Среднемагистральный пассажирский самолет С919 производства китайской компании Commercial Aircraft Corp. of China (Сomac) может получить сертификат летной годности уже 19 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Лайнеры рекламируются как конкуренты мировым лидерам в авиапромышленности: американской Boeing и французской Airbus, отмечает агентство.

Bloomberg со ссылкой на данные портала по отслеживанию полетов FlightRadar пишет, что два С919 приземлились поздно вечером во вторник по местному времени в крупнейшем аэропорту Пекина. Работа над проектом Сomac С919 началась 14 лет назад, а первый испытательный полет состоялся в 2017 году. Из-за сложностей с сертификацией Сomac пропустил дату поставки первых самолетов заказчикам в 2021 году. Теперь же выдача разрешений властями Китая наконец-то откроет С919 путь на рынок коммерческих перевозок, указывает агентство.

Первым эксплуатантом этой модели станет China Eastern Airlines Corp., которая вместо трех самолетов в этом году получит пока только один. В то же время Сomac имеет заказы на большое число таких самолетов от разных китайских авиакомпаний как с точным временем доставки, так и с плавающей датой.

Материалы по теме:
Молодость терпит. Коронавирус обрушил мировой рынок труда. Почему больнее всего он ударил по молодым?
Молодость терпит.Коронавирус обрушил мировой рынок труда. Почему больнее всего он ударил по молодым?
8 сентября 2022
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Сегодня

В июле 2021 года Financial Times уже сообщали, что С919 вскоре должен получить сертификат летной годности, но этого тогда так и не произошло. Вместе с тем глава Airbus Гийом Фори отмечал успехи компании Сomac и прогнозировал, что к концу года на мировом рынке авиапроизводителей будет уже три крупных игрока, а не два, как сейчас. Если учитывать, что в ближайшие 20 лет китайским авиакомпаниям может понадобиться около девяти тысяч новых самолетов, Сomac может быть обеспечена необходимым числом заказов.

Год назад также сообщалось о начале сборки первого образца российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, но в июне стало известно о планах России выйти из этого проекта, так как ее не устраивали темпы разработки. Первый же российский среднемагистральный самолет MC-21 должен поступить в авиапарк «Аэрофлота» «в ближайшее время», говорил в июле министр транспорта страны Виталий Савельев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии
Грабитель по ошибке напал на полицейского и оказался в тюрьме
«Дмитрий Донской» обеспечил безопасность «Красноярска» и «Суворова»
Зеленский понадеялся на поддержку проекта по безопасности «мощными» странами
Китайский конкурент Boeing приготовился получить лицензии на первый самолет
США пообещали Армении помочь прекратить военные действия на границе
МИД рассказал о попытках бывшего посла США сохранить диалог с Россией
Психолог назвала способы справиться с осенней хандрой
Зеленский высказался о значимости проекта по гарантиям безопасности Украины
Детский омбудсмен нашла пропаганду чайлдфри в призывах брать животных из приюта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.