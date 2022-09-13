МИД потребовал объяснить заявление Борреля о фашистской России

МИД РФ заявил, что не получил стенограмму заявлений Борреля о фашистской России

Москва так и не получила от Брюсселя стенограмму заявлений представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о фашистской России и требует объяснений. Об этом во вторник, 13 сентября, заявили в МИД России, пишет ТАСС.

«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Боррель такими словами обнуляет себя как дипломат. По словам пресс-секретаря российского лидера, теперь никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер.

5 сентября представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано объяснил, что Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода. Стано указал, что во время перевода потерялась отсылка на заявление одного из членов парламента, употребившего фразу «фашистская Россия».