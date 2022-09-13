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На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав

На звезду «Железного человека» Дауни-младшего подали в суд из-за подкаста про секту
Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший. Фото: Henry Nicholls / Reuters

На американского актера Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за его подкаста The Sunshine Place. Об этом сообщает RadarOnline.

Звезду «Железного человека» обвинили в нарушении авторских прав и оскорблении пожилого человека. 77-летний юрист и журналист-расследователь Пол Моранц заявил, что подкаст артиста основан на историях из его жизни, а также на его расследованиях программы реабилитации наркоманов Синанон, позднее превратившейся в опасный культ. При этом с Моранцем никто не заключал сделку об использовании этих материалов.

Журналист также обвинил Дауни-младшего в оскорблении пожилого мужчины, потому что он якобы «очень болен», а «финансовые злоупотребления в отношении человека такого возраста и состояния квалифицируются как жестокое обращение с пожилыми людьми, которое дает [Моранцу] право на возмещение морального ущерба».

Сам актер никак не прокомментировал выдвинутые против него обвинения. Однако он подтвердил, что в подкасте будет идти речь о секте Синанон и о ее основателе Чарльзе Дедерихе.

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Марина Погосян
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