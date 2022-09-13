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Разъяренный слон напал на погонщика и попал на видео

Udayavani: в Индии слон внезапно набросился на ехавшего на скутере погонщика

Слон в индийском парке слонов Сакрбайл Элефант Кэмп, штат Карнатака, внезапно набросился на погонщика. Произошедшее попало на видео, на которое обратили внимание в Udayavani.

Смотритель парка по имени Игран вел слона по кличке Манниканта в лес. Когда они переходили через дорогу, слон неожиданно остановился и напал на другого погонщика по имени Халил, который ехал за ним на скутере.

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Мужчина успел слезть со скутера и убежать от разъяренного животного. Манниканта гнался за Халилом до тех пор, пока тот не скрылся из вида.

В то же время женщина, чье имя неизвестно, выходила из машины, припаркованной на обочине дороги. Разъяренный слон едва не сбил ее с ног.

По данным Udayavani, Маниканта уже проявлял агрессию и дважды нападал на погонщиков. Он также известен своим непослушанием.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон в национальном парке Водно-болотный район Исимангалисо в провинции Квазулу-Наталь, ЮАР, напал на внедорожник с туристами во время сафари и перевернул его. Другие автомобилисты сняли произошедшее на видео.

Алиса Дмитриева
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