Разъяренный слон перевернул внедорожник с семьей туристов и попал на видео

Разъяренный слон в национальном парке Водно-болотный район Исимангалисо в провинции Квазулу-Наталь, ЮАР, напал на внедорожник с туристами во время сафари и перевернул его. Происшествие попало на видео, на которое обратило внимание издание New York Post.

Инцидент произошел, когда слон внезапно погнался за машиной с семьей из четырех человек, в числе которых было двое детей. Люди ехали через национальный парк. Другие автомобилисты сняли произошедшее на видео. На записи длительностью в 21 секунду слон атакует белый внедорожник Ford.

Испуганные очевидцы отчаянно сигналят в надежде отпугнуть разгневанное животное, но слон продолжает перекатывать автомобиль на крышу. В надежде спасти пассажиров водитель говорит женщине рядом: «Позвони им». На это она отвечает: «Я не знаю, кому звонить».

В результате происшествия семья была в шоке, хотя полученные травмы оказались незначительными. Представители администрации парка пообещали расследовать причины агрессивного поведения слона.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон в индийском округе Маюрбхандж, штат Одиша (Орисса), погнался за пассажирским автобусом и разбил окно. Действия животного напугали пассажиров транспортного средства, но никто из них не пострадал.