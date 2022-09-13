Внешность блогерши после наращивания волос вызвала сочувствие у подписчиков

Блогерша Ханна Элизабет заплатила за исправление ошибки мастера после наращивания волос

Блогерша Ханна Элизабет из Великобритании заплатила за исправление ошибки мастера после наращивания волос. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила обратиться за указанной услугой в новый салон красоты. Так, она отдала за процедуру 380 фунтов стерлингов (примерно 27 тысяч рублей), однако осталась недовольна работой специалиста. На размещенных в сети кадрах клиентка показала, что в результате ее собственные волосы стали резко контрастировать с наращенными, которые торчали из-под коротких прядей. При этом Элизабет призналась, что потратила на последующую коррекцию внешнего вида еще 75 фунтов стерлингов (примерно пять тысяч рублей), в итоге вернувшись в бьюти-студию, в которую ходила ранее.

Юзерша вызвала сочувствие у подписчиков, которые в то же время отметили, что клиентам не следует менять проверенного мастера. «Именно поэтому вы никогда не должны изменять своему парикмахеру… Могу представить ее лицо при виде этих волос», «Это катастрофа», «Сочувствую», — прокомментировали они.

В августе сообщалось, что учительница математики, блогерша с никнеймом foreverfindingx показала свою новую прическу, которую пользователи сети назвали стрижкой мести.