Названы самые модные вещи в гардеробе осенью

Редакторы журнала The Symbol назвали кожаную юбку самой модной вещью в гардеробе осенью

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные вещи в гардеробе осенью. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Таким образом, для осеннего сезона актуальными будут кожаная юбка, джемперы в стиле игроков в поло, кардиган ярких цветов и принтов, а также сапоги-трубы. При этом в последнем случае специалисты порекомендовали выбирать модели с не очень широким верхом, чтобы не утяжелять образ.

Помимо этого, в список попали широкие джинсы, которые были особенно популярны у рэп-исполнителей в 2000-х годах, боди с длинным рукавом и пиджаки в клетку. По мнению экспертов, данные вещи являются незаменимыми при составлении осеннего гардероба. В заключение авторы материалы выделили брюки свободного фасона, классические рубашки ярких тонов и ботильоны на платформе.

В августе стилисты российского модного бренда Charuel перечислили летние вещи, которые не потеряют актуальность осенью, и раскрыли способы носить их в прохладную погоду. Эксперты посоветовали не отказываться от светлых джинсов и брюк, шелковых рубашек, а также платьев-комбинаций.