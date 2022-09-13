Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы самые модные вещи в гардеробе осенью

Редакторы журнала The Symbol назвали кожаную юбку самой модной вещью в гардеробе осенью

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные вещи в гардеробе осенью. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Таким образом, для осеннего сезона актуальными будут кожаная юбка, джемперы в стиле игроков в поло, кардиган ярких цветов и принтов, а также сапоги-трубы. При этом в последнем случае специалисты порекомендовали выбирать модели с не очень широким верхом, чтобы не утяжелять образ.

Помимо этого, в список попали широкие джинсы, которые были особенно популярны у рэп-исполнителей в 2000-х годах, боди с длинным рукавом и пиджаки в клетку. По мнению экспертов, данные вещи являются незаменимыми при составлении осеннего гардероба. В заключение авторы материалы выделили брюки свободного фасона, классические рубашки ярких тонов и ботильоны на платформе.

В августе стилисты российского модного бренда Charuel перечислили летние вещи, которые не потеряют актуальность осенью, и раскрыли способы носить их в прохладную погоду. Эксперты посоветовали не отказываться от светлых джинсов и брюк, шелковых рубашек, а также платьев-комбинаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Донбассе
Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все заполыхает»
Курс евро упал вслед за долларом
Российского тренера по кудо обвинили в изнасиловании ребенка дубинкой
Россиянка отдохнула в Киргизии и назвала страну заменой Турции и Крыма
Названо возможное наказание для слившего эротические фото учительницы россиянина
Армения заявила о снижении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном
Россия направила ноту в МИД Черногории из-за предложения ввести визы для россиян
Спасение москвички из горящей квартиры попало на видео
Разыскиваемый за пособничество в убийстве Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.