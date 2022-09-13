Большинство британцев назвали Карла III хорошим королем

YouGov: 63 процента опрошенных британцев считают, что Карл III будет хорошим королем

63 процента опрошенных британцев считают, что Карл III, взошедший на престол, будет хорошим королем. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на опросы компании YouGov.

Издание подчеркивает, что это первый опрос общественного мнения на такую тему, проведенный с момента кончины королевы Великобритании Елизаветы II. Опрос проводился в воскресенье и понедельник, 11 и 12 сентября. В нем приняли участие 1727 британцев.

94 процента опрошенных положительно оценили первое обращение Карла III к нации. 53 процента респондентов полагают, что супруга короля Камилла будет хорошо справляться со своими обязанностями.

Собранные данные разительно отличаются от картины, которая была в марте, когда лишь 39 процента британцев считали, что принц Чарльз станет хорошим правителем.

10 сентября сына Елизаветы II Карла III официально провозгласили королем Британии. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. После президент России Владимир Путин направил телеграмму новому королю Великобритании и поздравил его со вступлением на престол.