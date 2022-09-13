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Мужчина на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов

The Mirror: всадник на лошади заказал в «МакАвто» 100 куриных наггетсов и попал на видео

В Лондоне, Великобритания, пользователь TikTok @theblessedequestrian на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина сам опубликовал запись произошедшего в соцсети. На ней видно, как всадник подъезжает к окну заказа «Макдоналдса» на жеребце и делает заказ. После этого он направляется к следующему окну, чтобы забрать огромную сумку с наггетсами.

«Мы проголодались после поездки, и я решил заказать 100 куриных наггетсов», — пояснил автор видео. Ролик стал вирусным и набрал более 1,6 миллиона просмотров.

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В комментариях пользователи заявили, что их поразил необычный вид транспорта, который использовал мужчина. Один из них спросил, побаловал ли наездник своего коня едой из «Макдоналдса». «Мой конь привередливый, но у меня в кармане были вкусняшки», — ответил тот.

Другие пользователи похвалили лошадь. «Это поразительный конь», — написал кто-то из них. «Очень красивая лошадь», — отметил другой. «Сколько лошадиных сил у этого транспортного средства?» — спросил третий. «Одна лошадиная сила», — прокомментировал еще один.

Ранее сообщалось, что в США любительница «Макдоналдса» устала ждать свой заказ и пробралась на кухню через окошко «МакАвто», чтобы приготовить его самостоятельно. При этом никто не пытался прогнать незваную гостью.

Алиса Дмитриева
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