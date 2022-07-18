Девушка залезла в окошко «МакАвто» и начала собирать свой заказ

Daily Star: в США девушка залезла в окошко фастфуда, чтобы приготовить свой заказ

В США любительница «Макдоналдса» устала ждать свой заказ и пробралась на кухню через окошко «МакАвто», чтобы приготовить его самостоятельно. На видео с девушкой, выложенное в TikTok, обратили внимание в Daily Star.

На кадрах видно, как посетительница в малиновом платье и босоножках на высокой платформе залезла в окошко фастфуда на глазах удивленных работников кухни. Часть из них начали снимать ее на телефон, а один из сотрудников поинтересовался, чего она хочет. При этом никто не пытался прогнать незваную гостью.

По словам автора видео, девушка решила проникнуть на кухню после того, как ей сообщили, что заказы временно не принимаются из-за отсутствия перчаток для приготовления пищи. Услышав это, голодная посетительница не растерялась и начала собирать свой заказ самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Великобритания, неизвестный украл банковскую карту у находящейся в доме престарелых пенсионерки и отправился в «Макдоналдс». Сын 83-летней женщины заметил странные транзакции по ее банковской карте и обратился в полицию.