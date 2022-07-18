Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка залезла в окошко «МакАвто» и начала собирать свой заказ

Daily Star: в США девушка залезла в окошко фастфуда, чтобы приготовить свой заказ

В США любительница «Макдоналдса» устала ждать свой заказ и пробралась на кухню через окошко «МакАвто», чтобы приготовить его самостоятельно. На видео с девушкой, выложенное в TikTok, обратили внимание в Daily Star.

На кадрах видно, как посетительница в малиновом платье и босоножках на высокой платформе залезла в окошко фастфуда на глазах удивленных работников кухни. Часть из них начали снимать ее на телефон, а один из сотрудников поинтересовался, чего она хочет. При этом никто не пытался прогнать незваную гостью.

Материалы по теме:
Горячая точка. Легендарный «Макдоналдс» на Пушкинской открылся под новым названием. Как это было?
Горячая точка.Легендарный «Макдоналдс» на Пушкинской открылся под новым названием. Как это было?
12 июня 2022
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022

По словам автора видео, девушка решила проникнуть на кухню после того, как ей сообщили, что заказы временно не принимаются из-за отсутствия перчаток для приготовления пищи. Услышав это, голодная посетительница не растерялась и начала собирать свой заказ самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Великобритания, неизвестный украл банковскую карту у находящейся в доме престарелых пенсионерки и отправился в «Макдоналдс». Сын 83-летней женщины заметил странные транзакции по ее банковской карте и обратился в полицию.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России
Первая ракетка России оценила вероятность смены спортивного гражданства
Россиянам разонравился один стиль интерьера кухни
Устроившего стрельбу из пистолета на западе Москвы мужчину отправили в СИЗО
Кольцо с названием «Бессмертие» попало в Книгу рекордов Гиннесса
В Европе умерший турист несколько часов пролежал на пляже рядом с отдыхающими
Стали известны получатели писем от «Газпрома» о форс-мажоре
В Госдуме сравнили гомосексуальность с раком
Российского таможенника осудили на восемь лет за взятку в 20 миллионов рублей
В Китае установили срок коррекции траектории околоземного астероида
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.