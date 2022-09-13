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В Татарстане открылась инклюзивная арт-выставка

В Татарстане открылась инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко»

Фото: БФ «Гольфстрим»

В Татарстане в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» открылась инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко». Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

На выставке представлены шесть арт-объектов — скульптуры и экспонаты, которые можно трогать и переставлять. Они нацелены на взаимодействие с посетителем и на их общение между собой.

Посетители смогут увидеть работы шести художников — Дарьи Яковишиной «Отражение ускользающего времени», Анастасий Ковалевой «Без названия», арт-группы «Хочу Быть Соковым», «Сигнальный экземпляр», Валентины Андреевы «Ткань слуха», Яны Васильевой «Остров камней и равновесия» и Анны Мартыненко «Тактильно-звуковая прогулка».

Выставка продолжит работать до 13 ноября.

В декабре 2021 года сообщалось, что в Казани на базе средней общеобразовательной школы откроется творческая инклюзивная студия «Дети Ау», в которой будут проходить занятия по музыке, анимации, ИЗО и кино.

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Сергей Истомин
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