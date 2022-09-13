Исполнителям заказного убийства бизнесмена Калмановича дали от 18 до 22 лет

Мосгорсуд дал от 18 до 22 лет троим фигурантам дела об убийстве бизнесмена Калмановича

Мосгорсуд приговорил троих исполнителей заказного убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича к срокам от 18 до 22 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые сочли доказанной вину Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева, за что их приговорили к 22, 20 и 18 годам соответственно. В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимым от 24 лет до пожизненного срока.

Следствие и суд установили, что в 2009 году Тумгоев сообщил подельникам маршрут Калмановича. Они на автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без номерных знаков под управлением Белхороева нагнали Mercedes, в котором находился бизнесмен, в районе Смоленской набережной. Костоев открыл по машине огонь. С места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.

Заказное убийство Калмановича долгое время оставалось нераскрытым, пока в июне 2019 года не были задержаны фигуранты дела.

Шабтай Калманович занимался торговым и строительным бизнесом, организовывал в России гастроли мировых звезд, в том числе Майкла Джексона. Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила. По другой информации, причиной расстрела стал конфликт из-за передела сфер влияния в фармацевтическом бизнесе.