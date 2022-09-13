Кендалл Дженнер прогулялась по улицам без нижнего белья

Модель Кендалл Дженнер прогулялась по улицам Нью-Йорка в платье Khaite без нижнего белья

Американская модель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 26-летнюю манекенщицу во время прогулки по улицам Нью-Йорка, куда она отправилась ради Недели Моды. В качестве наряда знаменитость выбрала серое платье-лапшу бренда Khaite, которое дополнила черными босоножками и очками того же цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что Дженнер отказалась от нижнего белья.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду модели, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под фотографиями. «И все еще никакой элегантности», «Лучший наряд из всех Кардашьянов», «Зачем оголять грудь?», «Выглядит чудесно», «Красотка», «Платье подчеркнуло все недостатки фигуры», — высказывались пользователи сети.

В октябре 2021 года фотографы засняли Кендалл Дженнер на выходе из здания, где располагался офис пластического хирурга Джейсона Би Даймонда. Подтвержденной информации о том, прибегала ли знаменитость к операциям, нет, однако известно, что упомянутый медицинский центр предлагает различные виды косметологических услуг и хирургических вмешательств.