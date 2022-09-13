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Полная актриса появилась на премии «Эмми» в прозрачном платье

Американский комик Меган Сталтер появилась на премии «Эмми» в прозрачном красном платье
Меган Сталтер

Меган Сталтер. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Меган Сталтер появилась на телевизионной премии «Эмми-2022» в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует издание Express.

Папарацци запечатлели полного комика на ковровой дорожке в прозрачном платье длины макси красного цвета, покрытом нашивками в виде цветов, и балетках в тон наряда. На размещенных кадрах видно, что знаменитость также надела утягивающее нижнее белье того же оттенка и накрасила губы алой помадой. В качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги и кольцо.

Отмечается, что Сталтер прибыла на мероприятие вместе с возлюбленным, актером Марком Инделикато. Мужчина вышел в свет с волосами красного цвета. Он был в белой рубашке и черном смокинге. В руках актер держал небольшую сумку, украшенную блестящими стразами.

74-я церемония награждения «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе во вторник, 13 сентября. Известно, что в номинации «Лучший драматический сериал» победителем стал проект «Наследники». Сериал «Тед Лассо» получил награду в категории «Лучший комедийный сериал», а «Белый лотос» победил в номинации «Лучший мини-сериал или антология».

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Майя Пономаренко
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