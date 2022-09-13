Интервью главы Дагестана о проблемах в экономике из-за СВО оказалось фейком

Интервью главы Дагестана Меликова о проблемах в экономике из-за СВО оказалось фейком

Информация об интервью главы Дагестана Сергея Меликова, посвященном проблемам в экономике из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, оказалась недостоверной.

Пользователь Ден Котов в социальной сети «Одноклассники» опубликовал пост, в котором говорится, что, судя по интервью руководителя региона, в России наблюдаются проблемы с экономикой, связанные с СВО. «А все потому, что никто не рассчитывал, что спецоперация затянется настолько. Никто не рассчитывал, что это будет столь затратно. Ситуация будет становиться все хуже и хуже, потому что на носу зима, а это еще больше расходов из бюджета, и как власть будет выходить из этой ситуации – неизвестно», — отмечается в сообщении.

Автор приводит скриншот официального Telegram-канала канала Меликова с отрывком интервью газете «Молодежь Дагестана». При этом ссылки на оригинальную публикацию руководителя региона нет.

В Telegram-канале главы Дагестана последняя публикация датируется 12 сентября. Указанного поста с отрывком комментария газете нет. Меликов также не давал интервью изданию «Молодежь Дагестана». Последнее большое интервью главы республики было опубликовано в сентябре 2021 года в газете «Коммерсантъ».

Сообщение о расходах из-за СВО не получило распространение в СМИ, публикацией пользователя в «Одноклассниках» поделилось 41 сообщество.

