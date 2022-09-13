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В Крыму предложили ответ на обстрелы территории России

Политик Крючков предложил наносить удар по инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы РФ

Фото: РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы российских территорий наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника, как это делает Израиль. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, за каждый теракт на территории России, атаку беспилотником или обстрел стоит наносить удар по ТЭС, мосту через Днепр или другой инфраструктурный объект. «Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль», — подчеркнул Крючков.

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Политик добавил, что ни одна провокация не должна оставаться без ответа.

12 сентября в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В результате осколками снаряда была повреждена кровля одного дома в Белгороде, а также автомобиль в поселке Комсомольском. Губернатор Вячеслав Гладков поручил правительству региона подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться как укрытия от обстрелов.

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Сергей Истомин
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