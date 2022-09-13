Названо число оставшихся в Купянском районе мирных жителей

В Купянском районе заявили, что 60 тысяч жителей остались на подконтрольной ВСУ территории

Половина жителей Купянского района остались на территории после ее перехода под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации района Максим Губин, передает РИА Новости.

Представитель местных властей, который эвакуировался в Россию, назвал число оставшихся мирных жителей — по его словам, их около 60 тысяч человек.

По словам Губина, администрация поддерживает связь с теми, кому не удалось уехать. «Получаем от них возможное понимание, сколько осталось людей на территории Купянского района, сколько пытается выехать, скрыться, чтобы не попасть под террор украинских националистов, хотя они сейчас мощнее этим занимаются и делают это публично», — заявил он.

Основная масса населения, отмечает глава администрации, эвакуировалась в Россию, часть — в Луганск.

8 сентября стало известно о наступлении украинской армии в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм.

10 сентября российские подразделения были вынуждены покинуть Изюм, российские войска отошли за реку Оскол. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении.